Morte di Moussa Diarra il Comitato diffonde un nuovo video della stazione | I poliziotti lo inseguivano
Il Comitato verità e giustizia per Moussa Diarra ha diffuso un nuovo video che mostra l’ultimo momento di Moussa, morto durante un inseguimento con la polizia a Verona. Il filmato, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, rivela che il migrante maliano cammina tranquillamente nell’atrio della stazione, senza comportamenti aggressivi. La registrazione arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di un altro video, che aveva sollevato dubbi sulla versione ufficiale. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini.
Un nuovo filmato tratto dagli impianti di videosorveglianza della stazione di Verona è stato diffuso oggi dal “ Comitato verità e giustizia per Moussa Diarr a”, il migrante maliano ucciso da un agente della polfer il 20 ottobre 2024, in cui lo si vedrebbe attraversare l’atrio apparentemente senza dare segni di escandescenze. Poco dopo, si vedono arrivare due agenti di corsa. Secondo il comitato “si sta cercando di spostare l’attenzione, affermando che Moussa inseguiva i poliziotti. I video mostrano come fossero loro a inseguire lui, che camminava lento e assorto per la stazione, senza fare caso a nessuno, probabilmente immerso nel suo dolore e nei pensieri ossessivi che senz’altro aveva e che avrebbero avuto bisogno di ben altra presa in carico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Morte Moussa Diarra, Ilaria Cucchi diffonde video uccisione e denuncia: “Siamo a Verona, non a Minneapolis”Ilaria Cucchi ha pubblicato sui social un video che mostra il momento della morte di Moussa Diarra, avvenuta a Verona, e ha accusato la Polfer di aver sparato un colpo letale a un giovane disarmato.
Moussa Diarra ucciso da un poliziotto, Ilaria Cucchi diffonde un video: “In mano aveva solo una posata”Ilaria Cucchi ha diffuso un video che mostra gli ultimi momenti di Moussa Diarra, il giovane maliano di 26 anni ucciso da un poliziotto a Verona nel 2024.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Morte Moussa Diarra: le intercettazioni sulle torture, la chat e la dinamica. Su cosa punta la parte civile per opporsi all’archiviazione dell’agenteGli avvocati contestano la legittima difesa e chiedono nuovi accertamenti sul poliziotto che ha ucciso il giovane del Mali ... ilfattoquotidiano.it
La morte di Moussa in un video: Ho sparato, mi stava aggredendo, l’ho presoPubblicato da Ilaria Cucchi il drammatico video dell'uccisione di Moussa Diarra in stazione a Verona Porta Nuova. veronaoggi.it
