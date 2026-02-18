Morte di Alfredo Loreti lungo la Pontina | sarebbe stato individuato il camionista responsabile

Il camionista che ha investito e ucciso Alfredo Loreti sulla Pontina è stato finalmente individuato. Loreti, un uomo di 45 anni, è stato travolto mentre attraversava la strada domenica scorsa, e ora le forze dell'ordine lo hanno riconosciuto tra i sospetti, grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto.

Le indagini condotte da Polizia Locale dell'Eur e Polizia Stradale avrebbero identificato il presunto responsabile. Si tratterebbe di un autotrasportatore 58enne di Aprilia, dipendente di una ditta di trasporti con sede a Cisterna.