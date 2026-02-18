Mortalità cancro seno -6% in 5 anni a Udine prima Consensus italiana

A Udine, i decessi per tumore al seno sono diminuiti del 6% in cinque anni, confermando la posizione di primo posto nel Consensus italiano sul cancro al seno. La riduzione si deve a diagnosi più tempestive e a trattamenti più efficaci, che hanno migliorato le possibilità di sopravvivenza. La città ha implementato programmi di prevenzione e screening più accessibili, portando a un aumento delle diagnosi precoci. I dati sono stati presentati durante una conferenza dedicata alla lotta contro questa malattia.

Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - In Italia si conferma il calo dei decessi per tumore della mammella, la neoplasia più diffusa nella popolazione femminile. Grazie alla progressiva diffusione dei programmi di diagnosi precoce e ai continui avanzamenti terapeutici, la mortalità si è ridotta di circa il 6% nell'arco di 5 anni. In questo contesto si apre domani, 19 febbraio, a Udine la 23esima edizione di 'Focus sul carcinoma mammario', convegno nazionale che da oltre vent'anni rappresenta un appuntamento di riferimento per l'aggiornamento scientifico e clinico sulla patologia. L'edizione 2026 - informa una nota - è caratterizzata da una novità di particolare rilievo.