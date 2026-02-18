Montella ospedale di comunità fermo In Prefettura il confronto ma senza carte non si parte

A Montella, l’ospedale di comunità resta chiuso da settimane a causa della mancanza di documenti necessari. La Prefettura ha convocato un incontro tra rappresentanti del Comune, i Frati Francescani, l’ASL di Avellino, la Soprintendenza e le forze dell’ordine. Durante l’incontro, è emerso che senza le carte richieste, i lavori di riapertura non possono riprendere. Tutti i soggetti coinvolti si sono confrontati per cercare una soluzione concreta, ma ancora non si vede una data certa per la riapertura.

AVELLINO — Si sono seduti tutti allo stesso tavolo: il prefetto Rossana Riflesso, il Comune di Montella, i Frati Francescani, l'ASL di Avellino, la Soprintendenza, le forze dell'ordine. Collegato da Roma il FEC. In sala anche l'arcivescovo Pasquale Cascio dell'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. Il luogo è la Prefettura di Avellino. Il tema è uno solo: la proprietà dell'immobile accanto al Convento di San Francesco a Folloni, dove dovrebbe nascere l'ospedale di comunità. Finché quel punto non è chiarito, il resto resta sospeso. Il sindaco Rizieri Rino Buonopane conferma la disponibilità al dialogo, ma non arretra sulla titolarità del bene.