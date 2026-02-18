Montagna Regione | Pronti a modificare la legge regionale per ridurre gli effetti delle nuove norme statali

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di modificare la legge sulla montagna dopo che il governo ha cambiato le regole sulla classificazione dei comuni montani. Questa decisione nasce dalla preoccupazione di tutelare le comunità locali e garantire finanziamenti adeguati. Un esempio concreto riguarda alcuni paesi dell’Appennino che rischiano di perdere risorse importanti. La Regione si impegna a intervenire rapidamente per adattare le proprie normative alle nuove direttive nazionali. L’obiettivo è mantenere il sostegno alle zone montane più a rischio.

Il centrosinistra: «Il governo nazionale punisce i territori». Il centrodestra: «Solo propaganda contro Meloni» La Regione Emilia-Romagna è pronta a cambiare la propria legge sulla montagna per affrontare gli effetti delle nuove norme nazionali sulla classificazione dei comuni montani. Un provvedimento che viale Aldo Moro giudica sbagliato, tanto da essere pronto ad aumentare le risorse regionali per i comuni che rimarranno esclusi dai fondi nazionali. Al via in Assemblea legislativa il dibattito sulle nuove norme per la classificazione dei Comuni montani (legge 1312025) proposta dal ministro Calderoli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Case popolari, l’Amministrazione di Arezzo analizza gli effetti della sentenza sulla legge regionaleArezzo, 15 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Arezzo ha avviato un’analisi approfondita sugli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale relativa alla Legge Regionale n. Case popolari, il Comune di Arezzo valuta gli effetti della sentenza sulla legge regionaleIl Comune di Arezzo sta valutando gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale toscana in materia di case popolari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comuni montani, il Governo cambia classificazione: il Piemonte vince 53 nuovi centri. In gioco ci sono i fondi per la montagna, i sindaci: Criteri sbagliati.; Maison de la Montagne, finalmente ci siamo. Riparte l’iter autorizzativo con il Comune; Giani (Regione Toscana) contro Calderoli per la riforma dei Comuni montani: Non può pensare solo alle Alpi; Green Community, la Regione Molise investe sulla montagna: oltre 3,5 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile dei territori. Alice Parma (Pd): Sui Comuni montani il Governo fa marcia indietro, la Regione pronta a tutelare i territoriSulla riclassificazione dei Comuni montani il lavoro di confronto istituzionale svolto nelle ultime settimane è stato serio, determinato e ha consentito di ... chiamamicitta.it Regione, al lavoro per sostenere i territori montani fuori dall'elencoLa Regione Piemonte è al lavoro per garantire attenzione e sostegno ai territori montani che, a seguito della nuova classificazione nazionale, potrebbero essere esclusi dall'elenco dei comuni riconos ... ansa.it In meno di 24 ore, dalla montagna al mare, un “piccolo compendio dell’Universo”. Benvenuti in Friuli Venezia Giulia Mandalo a chi non conosce ancora questa regione facebook #Montagna Comuni montani, Anci Liguria chiede incontro urgente in Regione. Ipotesi class action a favore degli enti esclusi. La notizia completa con le dichiarazioni di Fabio Natta, Daniele Galliano, @PPeracchini e @s_franceschi al link anciliguria.it/n x.com