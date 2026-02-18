Monsignor Savino si trova coinvolto in una campagna per il No senza rendersene conto. La sua posizione pubblica e le dichiarazioni recenti hanno suscitato discussioni tra chi lo segue da vicino. Un dettaglio che fa riflettere è il modo in cui le sue parole vengono interpretate, spesso in modo diverso da quanto intendeva.

"Lei è giovane, ma si ricordi sempre che la politica della Chiesa è quella di non fare Politica". Fu questa la prima indicazione che a inizio Novecento Papa Pio X diede a Monsignor Raphael Merry del Val appena nominato, a soli trentotto anni, Segretario di Stato e contestualmente cardinale. Da allora l'Italia e il Mondo sono certamente molto cambiati, ma quel monito del grande pontefice, poi proclamato Santo, dovrebbe restare la principale linea guida per chi nella Chiesa ricopre incarichi di vertice. Accade invece, ormai fin troppo spesso, che taluni Vescovi entrino a gamba tesa nel dibattito pubblico italiano, talvolta persino schierandosi apertamente a favore delle posizioni di una certa parte politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Monsignor Savino fa campagna per il No senza saperlo

La tassa “fantasma”: ecco il prelievo che paghi senza nemmeno saperloLa tassa “fantasma” rappresenta un prelievo che molti cittadini pagano senza rendersene conto.

I 5S e l'arte di governare senza saperloI 5S continuano a sorprendere, questa volta con un modo di governare che sembra più un tentativo di mantenere il potere che un progetto chiaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.