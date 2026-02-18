Monserrato oltre 4,2 milioni per la sicurezza degli edifici Iacp | chiuso l’intervento in via Favignana
A Monserrato, l’intervento di oltre 4,2 milioni di euro per migliorare la sicurezza degli edifici Iacp si è concluso, dopo aver portato alla chiusura delle operazioni in via Favignana. La fine dei lavori ha permesso di mettere in sicurezza le strutture, che si trovano in una zona soggetta a rischi di dissesto. Ora, le autorità possono considerare completati i lavori di protezione contro possibili movimenti del terreno.
Approvata la relazione finale dei lavori di consolidamento del versante a protezione delle abitazioni popolari finanziati con fondi europei Si chiude formalmente l’iter amministrativo relativo agli interventi di messa in sicurezza del versante a protezione degli edifici Iacp di via Favignana nel quartiere di Monserrato. La giunta comunale di Agrigento ha approvato la relazione conclusiva delle attività di progetto e il quadro economico finale dell’operazione, sancendone la chiusura definitiva. Il provvedimento riguarda un intervento inserito nell’ambito del Programma operativo Fesr Sicilia 2014-2020, destinato alla prevenzione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera nei territori più esposti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
