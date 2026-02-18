Mondovisioni la rassegna entra nel vivo

A Castiglion Fiorentino, Mondovisioni ha preso il via con successo, portando al Cinema Teatro dell’ex collegio Santa Chiara alcuni dei documentari più importanti dell’anno. La rassegna, organizzata dal settimanale Internazionale, si concentra su temi come i diritti umani, il cambiamento climatico e le crisi migratorie. Centinaia di spettatori si sono riuniti per guardare film che raccontano storie di persone e realtà spesso invisibili. La partecipazione cresce di sera in sera, testimoniando l’interesse vivo per queste narrazioni.

Prosegue a Castiglion Fiorentino il percorso di Mondovisioni, la rassegna di docu-film legata alla linea editoriale del settimanale Internazionale che sta portando al Cinema Teatro dell'ex collegio Santa Chiara alcuni dei più significativi documentari dedicati ai grandi temi dell'attualità globale. Dopo il primo appuntamento, la rassegna entra nel vivo con il secondo incontro in calendario sabato 21 febbraio alle ore 17. In programma il documentario The Dialogue Police, film che racconta l'esperienza della speciale unità svedese nata dopo gli scontri di Göteborg del 2001 per gestire proteste e tensioni sociali puntando sul confronto e sulla mediazione piuttosto che sullo scontro.