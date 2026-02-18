Moncalieri | Annullata condanna per la Santona nuovo processo per omicidio e associazione a delinquere
Carla Stagno, nota come la “Santona” di Moncalieri, torna libera dopo che la sua condanna è stata annullata, perché il procedimento legale ha subito un errore procedurale. La donna, accusata di aver guidato una setta e di essere coinvolta in un omicidio, era stata condannata in via definitiva, ma ora il processo sarà riesaminato. Un nuovo capitolo si apre nel caso, con un procedimento che potrebbe portare a nuove accuse per associazione a delinquere e omicidio.
La “Santona” di Moncalieri Ritorna in Libertà: Un Annullamento della Sentenza Riapre il Caso. Carla Stagno, la donna accusata di aver creato una setta a Moncalieri e di aver causato la morte di una persona, è tornata libera dopo un sorprendente annullamento della condanna definitiva. La Cassazione ha accolto il suo ricorso, basato su un presunto vizio nella notifica degli atti processuali, aprendo la strada a un nuovo processo per l’imprenditrice. La Svolta Processuale e il Ritorno in Libertà. La vicenda giudiziaria di Carla Stagno ha subito una svolta inaspettata. Dopo l’arresto a luglio 2025, la condanna a nove anni per associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e concorso in omicidio è stata annullata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Scarcerata la spietata santona di Moncalieri condannata anche per la morte di una donna: sentenza definitiva annullata, processo da rifareCarla Stagno, 55 anni, nota come la santona di Moncalieri, è tornata libera dopo che la sua condanna è stata annullata e il processo è stato riavviato.
Scarcerata la spietata santona di Moncalieri condannata anche per la morte di una donna: sentenza definitiva annullata, processo da rifareLa Cassazione ha accolto il ricorso di Carla Stagno, che doveva scontare nove anni di carcere, ma sosteneva di non essere stata informata dei propri guai giudiziari ... torinotoday.it
