Moncalieri | Annullata condanna per la Santona nuovo processo per omicidio e associazione a delinquere

Carla Stagno, nota come la “Santona” di Moncalieri, torna libera dopo che la sua condanna è stata annullata, perché il procedimento legale ha subito un errore procedurale. La donna, accusata di aver guidato una setta e di essere coinvolta in un omicidio, era stata condannata in via definitiva, ma ora il processo sarà riesaminato. Un nuovo capitolo si apre nel caso, con un procedimento che potrebbe portare a nuove accuse per associazione a delinquere e omicidio.

La “Santona” di Moncalieri Ritorna in Libertà: Un Annullamento della Sentenza Riapre il Caso. Carla Stagno, la donna accusata di aver creato una setta a Moncalieri e di aver causato la morte di una persona, è tornata libera dopo un sorprendente annullamento della condanna definitiva. La Cassazione ha accolto il suo ricorso, basato su un presunto vizio nella notifica degli atti processuali, aprendo la strada a un nuovo processo per l’imprenditrice. La Svolta Processuale e il Ritorno in Libertà. La vicenda giudiziaria di Carla Stagno ha subito una svolta inaspettata. Dopo l’arresto a luglio 2025, la condanna a nove anni per associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e concorso in omicidio è stata annullata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Scarcerata la spietata santona di Moncalieri condannata anche per la morte di una donna: sentenza definitiva annullata, processo da rifareCarla Stagno, 55 anni, nota come la santona di Moncalieri, è tornata libera dopo che la sua condanna è stata annullata e il processo è stato riavviato.

Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l’imprenditore corso “sotto processo per riciclaggio e associazione per delinquere”A Crans-Montana, Jacques Moretti e sua moglie Jessica sono sotto indagine in relazione alla strage di Capodanno al Constellation.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.