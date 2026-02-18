Monaldi | Le condizioni del bimbo non compatibili col trapianto
Monaldi ha spiegato che le condizioni del bambino impediscono un ulteriore trapianto. Il piccolo, ricoverato da settimane, presenta problemi di salute che rendono rischioso intervenire ancora. Il team medico ha valutato attentamente la situazione e ha deciso di non procedere oltre. La famiglia attende novità sulle prossime strategie di cura. La situazione rimane delicata e il bambino necessita di un monitoraggio costante. Le decisioni sulla sua assistenza continuano a essere molto complesse. La sua condizione viene rivalutata quotidianamente dai medici.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto”. E’ la conclusione cui è giunto il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Lo rende noto l’ Azienda Ospedaliera dei Colli. Si è trattato di “un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che La Direzione Strategica ha provveduto ad informare il Centro Nazionale Trapianti ed esprime la più sincera vicinanza alla famiglia, prontamente informata, in questo momento così difficile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
