Monaldi gli esperti dicono no al trapianto

A causa delle condizioni di salute precarie, il team medico dell’ospedale Monaldi ha deciso di non procedere con il trapianto di cuore richiesto per il bambino di due anni. I medici hanno valutato che il fragile stato di salute del piccolo non permette di affrontare un intervento così complesso e rischioso. La decisione è stata presa dopo numerosi esami e consultazioni con specialisti. Al momento, i genitori attendono aggiornamenti sulla possibilità di trovare alternative terapeutiche. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Le condizioni cliniche del bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi non sono compatibili con un nuovo trapianto di cuore. È l’esito del consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie italiane impegnate nel trapianto cardiaco pediatrico. La decisione è stata resa nota dall’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte il Monaldi, al termine di un confronto collegiale che ha riunito l’Heart Team con specialisti giunti da Roma, Padova, Bergamo e Torino. Valutazione collegiale e ultimi esami. Il bambino era stato sottoposto a trapianto lo scorso 23 dicembre con un cuore poi risultato danneggiato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il cuore "bruciato" del piccolo Tommaso: arrivati al Monaldi gli ispettori del ministero della Salute. Il team di esperti dice "no" al trapiantoIl cuore danneggiato di Tommaso ha portato gli ispettori del ministero della Salute a visitare l’ospedale Monaldi.

Comitato esperti dice “no” al nuovo trapianto di cuore sul bimbo dopo vertice al MonaldiIl comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la proposta di un nuovo trapianto di cuore su Domenico, il bambino di due anni e mezzo.

