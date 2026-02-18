Monaldi di Napoli niente nuovo trapianto per il bimbo di due anni | il comitato dice no

Il comitato medico ha deciso di negare un nuovo trapianto di cuore al bambino di due anni, ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli. La causa principale è la valutazione dei rischi troppo alti rispetto ai benefici. Il piccolo si trova in terapia intensiva da settimane, dopo aver già subito un intervento di trapianto. I medici hanno spiegato che le condizioni di salute del bambino non permettono di affrontare un'operazione così complessa. La famiglia aspetta ora altre soluzioni possibili per il loro bambino.

Non ci sarà un nuovo trapianto di cuore per il bambino di due anni e mezzo ricoverato in terapia intensiva all’ Ospedale Monaldi di Napoli. Il comitato di esperti riunito oggi nel nosocomio partenopeo ha espresso parere negativo sulla trapiantabilità del piccolo, già sottoposto il 23 dicembre scorso a un intervento con un cuore poi risultato danneggiato. Il nuovo organo che si era reso disponibile nelle ultime ore verrà ora destinato ad altri tre giovani pazienti presenti nella lista d’attesa per il trapianto. La valutazione clinica. Secondo quanto emerso, la decisione è maturata dopo una rivalutazione complessiva delle condizioni del bambino, attualmente in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

