‘Monaco’ e falso broker | sequestrate proprietà per oltre 4 milioni di euro

Un musicista e monaco presbitero, noto come “organista del Vaticano” e soprannominato Barone di Strichen, ha causato il sequestro di proprietà per oltre 4 milioni di euro, grazie alle sue attività di falso broker. La Guardia di Finanza di Perugia ha scoperto che l’uomo aveva utilizzato false credenziali per acquisire immobili di lusso e immobili di valore, coinvolgendo diversi clienti ignari delle sue vere intenzioni.

Perugia, 18 febbraio 2026 – Musicista, monaco presbitero, “maestro di Esicasmo Trascendentale”, conosciuto come “organista del Vaticano” o di papa Ratzinger, da alcuni soprannominato Barone di Strichen. Per la giustizia un finto broker. A Massimiliano Muzzi, imprenditore di origine romana, da anni a Todi dove ha creato nel 2016 la società agricola Abbazia ortodossa di San Martino al castello di Petroro con i contorni di una comunità religiosa, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia del Gico hanno sequestrato e contestualmente confiscato quote societarie, conti correnti, beni mobili e immobili, per un ammontare di oltre 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Monaco’ e falso broker: sequestrate proprietà per oltre 4 milioni di euro Leggi anche: Falso broker prometteva guadagni rapidi, ma i soldi sparivano: truffa da 200mila euro Fatture false: sequestrate case, ville e auto di lusso per oltre 3 milioni di euroLa Guardia di finanza ha sequestrato case, ville e auto di lusso per oltre 3 milioni di euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ‘Monaco’ e falso broker: sequestrate proprietà per oltre 4 milioni di euro. ‘Monaco’ e falso broker: sequestrate proprietà per oltre 4 milioni di euroNei guai Massimiliano Muzzi conosciuto pure come musicista del Vaticano. A Todi ha creato la società agricola Abbazia ortodossa di San Martino ... lanazione.it Secondo voi la Juve avrebbe qualche piccola possibilità di arrivare ottava (e quindi direttamente agli ottavi).ovviamente vincendo col Monaco e alcune di quelle sopra fare un passo falso.. facebook