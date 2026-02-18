‘Monaco’ e falso broker | sequestrate proprietà per oltre 4 milioni di euro

Un musicista e monaco presbitero, noto come “organista del Vaticano” e soprannominato Barone di Strichen, ha causato il sequestro di proprietà per oltre 4 milioni di euro, grazie alle sue attività di falso broker. La Guardia di Finanza di Perugia ha scoperto che l’uomo aveva utilizzato false credenziali per acquisire immobili di lusso e immobili di valore, coinvolgendo diversi clienti ignari delle sue vere intenzioni.

Perugia, 18 febbraio 2026 –  Musicista, monaco presbitero, “maestro di Esicasmo Trascendentale”, conosciuto come “organista del Vaticano” o di papa Ratzinger, da alcuni soprannominato Barone di Strichen. Per la giustizia un finto broker. A Massimiliano Muzzi, imprenditore di origine romana, da anni a Todi dove ha creato nel 2016 la società agricola Abbazia ortodossa di San Martino al castello di Petroro con i contorni di una comunità religiosa, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia del Gico hanno sequestrato e contestualmente confiscato quote societarie, conti correnti, beni mobili e immobili, per un ammontare di oltre 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

