Molesta un ragazzino in strada a Perugia | il minore aveva anche tentato il gesto antiviolenza per salvarsi
A Perugia, un uomo di 45 anni ha molestato un ragazzino in strada, spingendolo a chiedere aiuto con il segnale di emergenza. Il minore, impaurito, ha tentato di difendersi e di attirare l’attenzione di passanti. Quando la situazione è diventata insostenibile, il bambino ha lasciato la scena per mettersi in salvo. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione e sta indagando sui fatti. Il ragazzino è stato accompagnato in un luogo sicuro.
Rissa sull'autobus a Palermo, ha molestato una ragazzina(ANSA) - PALERMO, 16 FEB - Rissa a bordo dell'autobus 124 nella zona di via Roma, a Palermo. Secondo il racconto di alcuni passeggeri un uomo avrebbe tentato di molestare una ragazzina. Qualcuno è int ... msn.com
A lanciare l'allarme, chiamando il numero unico di emergenza, è stato proprio il ragazzino facebook