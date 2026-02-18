Molesta un ragazzino in strada a Perugia | il minore aveva anche tentato il gesto antiviolenza per salvarsi

A Perugia, un uomo di 45 anni ha molestato un ragazzino in strada, spingendolo a chiedere aiuto con il segnale di emergenza. Il minore, impaurito, ha tentato di difendersi e di attirare l’attenzione di passanti. Quando la situazione è diventata insostenibile, il bambino ha lasciato la scena per mettersi in salvo. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione e sta indagando sui fatti. Il ragazzino è stato accompagnato in un luogo sicuro.