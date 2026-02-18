Molesta in strada un minorenne e lui per salvarsi fa il gesto antiviolenza | arrestato un uomo di 45 anni

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Perugia dopo aver molestato un minorenne in strada. L’uomo ha avvicinato il ragazzo e ha tentato di aggredirlo, spingendolo a chiedere aiuto con il gesto “Signal for help”. Il minorenne, spaventato, ha tentato di allontanarsi e ha chiamato i soccorsi. La polizia è intervenuta rapidamente e ha fermato l’aggressore. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere, dove si continuano a verificare episodi di questo tipo.

A Perugia un minorenne è stato molestato in strada da un 45enne. Ha chiesto aiuto col “Signal for help” e poi è fuggito. Il giovane ha denunciato tutto ai Carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Insegue e molesta per strada un minorenne: 45enne in manette per violenza sessualeUn uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver inseguito e molestato un ragazzino in strada, causando grande paura al minore. Roma, molesta turista minorenne in metropolitana: arrestato 28enneQuesta mattina a Roma, un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver molestato una turista minorenne in metro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ubriaco con un coltello di 22 centimetri in tasca: uomo denunciato a Santeramo; Molesta i clienti di un supermercato e si scaglia contro i carabinieri: bloccato con il taser; Tentato furto e ubriachezza molesta al market in zona rossa, due allontanati; Il caso della vicina molesta a Ragusa, scende in campo l'assessora ai Servizi sociali. Molesta in strada un minorenne e lui per salvarsi fa il gesto antiviolenza: denunciato uomo di 45 anniHa molestato ripetutamente un minorenne in strada a Perugia. Il ragazzino, non sapendo come difendersi ha pensato di fare il gesto antiviolenza, conosciuto a livello internazionale come Signal for ... fanpage.it Macerata, studentessa molestata di sera in via Garibaldi: giovane albanese sotto accusa. Lei aveva chiesto aiuto a un passanteMACERATA Bloccata in strada, di sera, mentre tornava a casa era stata afferrata alle spalle da un albanese che poi aveva provato a baciarla. In ... msn.com Jesi Fabriano 19 Corriere Adriatico GLoved20 L'ALLARME «Un'anziana molestata per strada ho facebook