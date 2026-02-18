Modi e Macron usano l’IA per fare quello che la geopolitica non riesce più a fare da sola
Modi e Macron hanno deciso di investire sull’intelligenza artificiale per rafforzare la loro influenza internazionale, spostando l’attenzione su tecnologie avanzate che superano le capacità della diplomazia tradizionale. Durante una riunione recente, i due leader hanno annunciato piani concreti di collaborazione in settori come la difesa e la sicurezza, puntando a creare alleanze strategiche in risposta alle sfide globali. Un esempio di questa svolta è stato l’accordo firmato in India, che prevede lo sviluppo congiunto di sistemi di sorveglianza basati su IA per migliorare la gestione delle frontiere.
Quando nel novembre 2023 il governo britannico convocò a Bletchley Park — l’ex sede dei decrittatori che vinsero la Seconda guerra mondiale — una trentina di delegazioni ufficiali per discutere di intelligenza artificiale, la platea era ristretta, il tono cauto, l’agenda quasi interamente centrata sui rischi esistenziali dei sistemi di frontiera. Era il primo AI Safety Summit della storia, e ChatGPT aveva appena compiuto un anno. Da allora il formato è cambiato radicalmente. Seul, nel 2024, allargò la platea e cominciò a ibridare sicurezza e opportunità economiche. Parigi, nel febbraio 2025, segnò la svolta: l’AI Action Summit fu dominato dal discorso del vicepresidente americano JD Vance, che ammonì i leader mondiali contro «la regolazione eccessiva» capace di frenare lo sviluppo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
