La difesa del Modena è, insieme con quella del Palermo, la meno perforata del campionato con sole 19 reti subite. Ma non sarebbe giusto trascurare il reparto offensivo, che nonostante la fatica delle punte ad andare in gol, problema in più di un’occasione sottolineato, è altrettanto vero che i canarini vantano comunque, con 33 centri, il sesto attacco della serie B: insomma, un risultato tutt’altro che disprezzabile, frutto di quella che è, per usare un termine calcisticamente anche troppo abusato, una sorta di cooperativa del gol. Con la marcatura di Beyuku al Penzo di Venezia, sono infatti saliti a tredici i calciatori canarini ad essere andati in rete in questa stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Modena, la coop del gol. A segno 13 giocatori

