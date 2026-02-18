Moda | Studi interni al centro il lusso ripensa il ruolo del direttore creativo Chanel l’esempio

Il brand Chanel ha deciso di riorganizzare i propri studi interni, mettendo in discussione il ruolo tradizionale del direttore creativo. Questa scelta nasce dall’esigenza di adattarsi ai cambiamenti del settore e di esplorare nuovi modi di sviluppare le collezioni. L’obiettivo è ridisegnare le responsabilità e l’organizzazione interna, puntando su team più diversificati e autonomi. Nel frattempo, altre case di moda si interrogano sulla possibilità di continuare a innovare senza la figura di un leader creativo unico.

Il Futuro del Lusso: Quando un Brand di Moda Può Fare a Meno del Direttore Creativo?. La domanda se un marchio di moda possa prosperare senza la figura del direttore creativo è al centro di un dibattito sempre più acceso. Un’analisi più approfondita rivela come, in un settore in rapida evoluzione, la competenza e la memoria storica degli studi interni stiano emergendo come fattori cruciali per garantire la continuità e l’identità di un brand, soprattutto durante periodi di transizione. Il Peso degli Studi Interni. Il passaggio di consegne nella direzione creativa di un marchio rappresenta un momento delicato.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

