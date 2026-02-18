Mariano Rubinacci, noto sarto napoletano, è morto a 83 anni. La sua scomparsa rappresenta la fine di un’epoca per la moda partenopea. Rubinacci, che ha portato lo stile classico del suo negozio di via Filangieri in tutto il mondo, ha vestito numerosi reali e personaggi famosi. La sua bottega era un punto di riferimento per chi cercava eleganza senza tempo. La sua morte lascia un vuoto nel panorama sartoriale di Napoli. Ora, i clienti e appassionati ricordano con affetto la sua cura dei dettagli.

Napoli perde uno dei suoi ambasciatori più raffinati. Si è spento a 83 anni Mariano Rubinacci, erede e custode di una tradizione sartoriale che partendo da via Filangieri ha insegnato, ben oltre i confini italiani, che cosa vuol dire vestire con naturalezza, leggerezza e stile. A raccontare usi e costumi meglio di chiunque altro è stato Raffaele La Capria, quando scriveva che a Napoli l’amore “per ciò che lo sguardo afferra” è segno di civiltà. E Mariano Rubinacci quello “sguardo che afferra” lo ha trasformato in uno stile unico e riconoscibile: giacche sfoderate, spalle morbide, maniche “a mappina”, abiti che non costringono il corpo ma lo accompagnano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Moda, addio a Rubinacci, il suo stile incantò i reali

Addio a Mariano Rubinacci, erede della maison che fu un tempio dello stile anglo-napoletanoMariano Rubinacci, noto stilista napoletano, è morto a causa di una lunga malattia, lasciando un vuoto nel mondo della moda.

Morto Mariano Rubinacci, lo stilista di Napoli che ha conquistato i Reali inglesi e gli arabi aveva 83 anniMariano Rubinacci, noto stilista napoletano, è morto all'età di 83 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.