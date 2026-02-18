Mobilità militare e difesa collettiva Dal Forum di Vilnius soluzioni verso il 2030
Durante il Forum di Vilnius, i rappresentanti hanno discusso di come migliorare la mobilità militare entro il 2030. In passato, alcuni funzionari doganali di uno Stato membro hanno bloccato i carri armati alleati, sostenendo che superavano i limiti di peso previsti dalle regole europee sulla circolazione. Questo episodio ha rallentato le operazioni di trasferimento e ha evidenziato la necessità di aggiornare le procedure. La riunione ha portato alla proposta di nuove soluzioni pratiche per facilitare il passaggio rapido delle forze armate tra i paesi.
In passato è accaduto che i funzionari doganali di uno Stato membro hanno impedito ai carri armati alleati di attraversare il confine perché erano più pesanti di quanto consentito dalle norme europee sulla circolazione stradale. Quindi quei mezzi hanno dovuto usare il mare, impiegando molti più giorni del previsto. Questo esempio, portato dal commissario Ue alla difesa Andrius Kubilius al Forum sulla mobilità e la resilienza militare di Vilnius, racconta come l’Ue che guarda alla sua nuova difesa deve accelerare un percorso di riforme che non si basa solo su più mezzi e più uomini, ma sulla lotta alla burocrazia che, in tempi non pacifici, è ago della bilancia per mettere in campo una strategia di prevenzione. 🔗 Leggi su Formiche.net
Commissione Ue: verso uno Schengen militare. Mobilità truppe e rafforzamento industria della difesaPer facilitare la rapida e agevole circolazione di truppe, attrezzature e mezzi militari in tutta Europa, la Commissione europea e l’Alto rappresentante per la politica estera e di difesa ... agensir.it
Bruxelles accelera verso una ‘Schengen militare’: nuovo regolamento sulla mobilità e quadro d’emergenza per la difesa europeaIl pacchetto giunge mentre i Paesi europei, in particolare quelli del fianco orientale continuano a subire minacce di vario genere alle loro infrastrutture La Commissione UE ha presentato un ... quotidiano.net
USMIA porta la voce dei militari nelle sedi istituzionali. Nel corso di un incontro con il Presidente della Commissione Difesa della Camera, USMIA ha ribadito con forza la necessità di una riforma dello Strumento Militare equa, coerente e realmente orientat facebook