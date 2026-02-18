Mobilità militare e difesa collettiva Dal Forum di Vilnius soluzioni verso il 2030

Durante il Forum di Vilnius, i rappresentanti hanno discusso di come migliorare la mobilità militare entro il 2030. In passato, alcuni funzionari doganali di uno Stato membro hanno bloccato i carri armati alleati, sostenendo che superavano i limiti di peso previsti dalle regole europee sulla circolazione. Questo episodio ha rallentato le operazioni di trasferimento e ha evidenziato la necessità di aggiornare le procedure. La riunione ha portato alla proposta di nuove soluzioni pratiche per facilitare il passaggio rapido delle forze armate tra i paesi.

In passato è accaduto che i funzionari doganali di uno Stato membro hanno impedito ai carri armati alleati di attraversare il confine perché erano più pesanti di quanto consentito dalle norme europee sulla circolazione stradale. Quindi quei mezzi hanno dovuto usare il mare, impiegando molti più giorni del previsto. Questo esempio, portato dal commissario Ue alla difesa Andrius Kubilius al Forum sulla mobilità e la resilienza militare di Vilnius, racconta come l’Ue che guarda alla sua nuova difesa deve accelerare un percorso di riforme che non si basa solo su più mezzi e più uomini, ma sulla lotta alla burocrazia che, in tempi non pacifici, è ago della bilancia per mettere in campo una strategia di prevenzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

