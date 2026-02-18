Mobilità indagine | un italiano su due valuta l' acquisto di un' auto green

Un italiano su due sta pensando di acquistare un’auto green, secondo un’indagine recente. La causa principale è la crescente attenzione all’ambiente e alla riduzione delle emissioni. Attualmente, solo il 17% degli italiani possiede un’auto ecologica, mentre il restante 83% utilizza veicoli tradizionali. Molti cittadini valutano l’idea di cambiare il proprio veicolo nei prossimi mesi, spinti anche dagli incentivi statali. La tendenza si conferma tra le fasce di età più giovani, più aperte alle nuove tecnologie. La maggior parte di loro preferisce modelli elettrici o ibridi.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Meno di 1 italiano su 5 possiede un'auto green (il 17%), ma un italiano su due (il 51%) sta valutando di comprarne una. Tuttavia, gli italiani sembrano propensi a cambiare trend: già 1 su 4 ha provato un'auto elettrica (26%) e il full hybrid è la soluzione più indicata quando si valuta l'acquisto di una nuova vettura (27%). Le principali barriere all'acquisto delle auto elettriche sono il costo elevato (62%) seguito dai tempi di ricarica lunghi (50%). Sono i risultati dell'indagine realizzata da YouGov per Repower, con l'obiettivo di valutare il mercato delle auto elettriche in Italia insieme a conoscenze e abitudini dei cittadini, presentati nel X White Paper, 'La transizione nell'era post ideologica', pubblicato dal gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

