Il governo ha confermato che il bonus per mobili ed elettrodomestici sarà disponibile anche nel 2026, dopo averlo introdotto per incentivare l’acquisto di arredi e apparecchi più efficienti. La decisione deriva dall’esigenza di sostenere le famiglie nel rinnovare le proprie case, riducendo i consumi energetici. Le detrazioni fiscali permettono di risparmiare fino al 50% sugli acquisti, con limiti di spesa stabiliti. La misura si rivolge a chi sceglie di rinnovare gli interni, anche con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita domestica.

Nel panorama dei bonus edilizi ancora attivi in questo 2026, quello che riguarda mobili ed elettrodomestici è sicuramente uno dei più interessanti. La detrazione Irpef del 50% su importo massimo di 5mila euro è stata confermata anche per il 2026 con una novità non di poco conto: non esiste più distinzione tra prima e seconda casa e non serve più dimostrare né la residenza né la proprietà dell'immobile. Va sempre sottolineato che tale agevolazione resta valida per chi sostiene un intervento trainante, ovvero l'agevolazione scatta solo se c'è un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Non cambiano neanche le tempistiche: per beneficiare dello sconto, i mobili o i grandi elettrodomestici comprati nel 2026 devono pertanto riferirsi a lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mobili ed elettrodomestici C'è il bonus anche per il 2026

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: come funziona e cosa sapere per non perdere il beneficioIl bonus mobili ed elettrodomestici del 2026, previsto dalla Legge di Bilancio, permette di ottenere una detrazione Irpef del 50% su acquisti fino a 5.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026, come richiederli: guida alla proceduraIl Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026 rappresenta un’opportunità per rinnovare gli arredi della propria abitazione con agevolazioni fiscali.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.