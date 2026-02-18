Mo | Onu ' Israele sta conducendo graduale annessione di fatto della Cisgiordania'

Un funzionario delle Nazioni Unite ha dichiarato che Israele sta attuando un processo di consolidamento del controllo sulla Cisgiordania, avvicinandosi a un’annessione di fatto. La causa di questa situazione risiede nelle nuove misure israeliane che aumentano la presenza militare e le costruzioni nei territori. Questi interventi, secondo l’ONU, cambiano significativamente la realtà sul campo, rafforzando il dominio israeliano senza formalizzarlo ufficialmente. La situazione preoccupa le autorità palestinesi e la comunità internazionale, che seguono con attenzione ogni sviluppo.

Ginevra, 18 feb. (AdnkronosAfp) - Un alto funzionario delle Nazioni Unite ha avvertito che le misure adottate da Israele per rafforzare il controllo sulle aree della Cisgiordania amministrate dall'Autorità Nazionale Palestinese equivalgono a una "graduale annessione di fatto". "Stiamo assistendo alla graduale annessione di fatto della Cisgiordania, mentre le misure unilaterali di Israele trasformano costantemente il panorama", ha dichiarato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite Rosemary DiCarlo durante una riunione del Consiglio di sicurezza sulla questione palestinese.