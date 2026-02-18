Mirko annegato in una ‘buca’ risarcita la famiglia

Mirko Balzanelli è morto annegato in una buca nel 2020, e questa tragedia ha portato a una lunga battaglia legale. La famiglia del giovane turista veronese di 36 anni ha finalmente ottenuto un risarcimento di oltre 400mila euro, dopo quasi sei anni di cause giudiziarie. La causa dell’incidente risiede nella presenza di una voragine aperta sulla spiaggia, che non era stata segnalata o messa in sicurezza.

Una Buca Fatale e un Risarcimento Amaro: Sei Anni Dopo, la Famiglia Balzanelli Ottiene Giustizia. Ferrara, 18 febbraio 2026 – Dopo quasi sei anni di battaglie legali, la famiglia di Mirko Balzanelli, il turista veronese di 36 anni annegato a Lido degli Estensi nell'agosto del 2020, ha ottenuto un risarcimento di oltre 400mila euro. La sentenza del tribunale ferrarese riconosce le responsabilità dei vertici del servizio di salvataggio per la mancata segnalazione di una pericolosa depressione sul fondale marino, che ha causato la tragedia. Un epilogo che, pur non potendo restituare una vita, rappresenta un riconoscimento del dolore e del danno subito dai parenti di Balzanelli.