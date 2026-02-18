Mio figlio è morto… Terribile incidente ora l’annuncio disperato

Pietro Ballarini, 20 anni, ha perso la vita in un incidente in Georgia, dopo aver attraversato le montagne del Caucaso. La sua auto è uscita di strada durante un viaggio tra le vette, provocando ferite gravissime. La famiglia di Rivalta e gli amici in Italia sono sconvolti dalla notizia, che ha sconvolto tutta la comunità.

È lutto a Torino e nella comunità di Rivalta per la morte di Pietro Ballarini, 20 anni, deceduto in seguito a un incidente avvenuto in Georgia, nell’area montuosa del Caucaso. Il giovane era in viaggio con alcuni amici per una spedizione legata allo sci, sport che praticava con grande passione. La notizia è stata resa pubblica dal padre, Luca Ballarini, creativo e imprenditore torinese noto per progetti come Torino Stratosferica e Utopian Hours, con un messaggio diffuso sui social a metà febbraio 2026. Nel comunicato non sono stati forniti dettagli specifici sulla dinamica dell’accaduto. Morte di Pietro Ballarini: l’annuncio sui social del padre Luca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

