Minore morì per overdose di cocaina | in due a processo per omissione di soccorso

Un minorenne è morto per overdose di cocaina, e due persone sono state chiamate a rispondere di omissione di soccorso. Secondo le indagini, i due imputati hanno evitato di chiamare aiuto per quasi sette ore, non intervenendo nemmeno quando il ragazzo mostrava i primi segni di grave sofferenza. Solo quando i medici hanno tentato di rianimarlo, ormai senza speranza, si sono resi conto della gravità della situazione. La vicenda si è svolta in una casa di periferia, dove il giovane era stato trovato in condizioni critiche.

Il 17enne era in casa dalla fidanzata, a Frascati: madre e patrigno di lei a giudizio anche per omicidio colposo. I due avrebbero tardato a portare in ospedale il ragazzo, originario del Brindisino. Vennero donati gli organi Avrebbero tergiversato per quasi sette ore, fino a quando non fu troppo tardi: il 17enne arrivò in Pronto Soccorso mentre era già in corso l'arresto cardiocircolatorio. Per overdose da cocaina e oppiacei. Il minore, originario di un comune del Brindisino, morì sei giorni dopo, giorni passati in Terapia Intensiva, presso il Policlinico di Tor Vergata. Venne autorizzata la donazione degli organi: contribuì a salvare altre vite.🔗 Leggi su Brindisireport.it

