Un insegnante ha denunciato di aver ricevuto minacce di violenza dopo aver partecipato a una riunione sul Donbass. La sua paura è cresciuta quando qualcuno ha pubblicato il suo nome e le sue foto sui social network, diffondendo dettagli personali. La discussione riguardava le tensioni nella regione e la sua presenza sembrava aver scatenato reazioni aggressive tra alcuni studenti e loro familiari.

"Sono stato minacciato di essere picchiato all’uscita da scuola e il mio nome e la mia immagine sono stati resi pubblici sui social". Dopo la bufera politica e mediatica esplosa attorno al corso autogestito sul Donbass, che si è tenuto al liceo Leopardi di Recanati, rompe il silenzio Gianni Pierini, lo studente che lo ha organizzato e che ora denuncia pressioni, isolamento e perfino minacce ricevute sui social. L’iniziativa rientrava tra le attività della settimana culturale, con corsi autogestiti dagli studenti e seguiti su base volontaria. Pierini racconta di aver organizzato un incontro con i giornalisti Vincenzo Lorusso e Andrea Lucidi, invitati a raccontare la loro esperienza professionale nei territori di guerra del Donbass, in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Minacciato per l’incontro sul Donbass"

