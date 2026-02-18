Minacce a Bonelli | Lo appendiamo in Piazza Maggiore a testa in giù

Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce di Europa Verde, ha raccontato di aver ricevuto minacce violente, tra cui quella di appendere suo fratello a testa in giù in Piazza Maggiore a Bologna. Bonelli ha mostrato le lettere che ha ricevuto, rivelando che uno dei messaggi contieneva insulti e minacce di morte. La minaccia più grave, scrive Bonelli, è stata inviata da un mittente sconosciuto e gli ha lasciato un segno inquietante sulla sua sicurezza.

Il portavoce di Europa Verde e deputato di Avs denuncia in Aula le lettere choc: "No cadete nella trappola della violenza" "Quel lurido maiale di tuo fratello lo appenderemo a Piazza Maggiore a Bologna a testa in giù, gli staccheremo quella testa di m." È solo una delle minacce riferite in aula da Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce di Europa Verde, che ha mostrato copia delle lettere ricevute, nel corso dell'intervento per chiedere una informativa urgente del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Lo riferisce la Dire. "È l'immagine di mia moglie, di mia figlia, l'indirizzo di casa - dice mostrano una missiva - il machete, mi tagliano la testa. Il deputato Bonelli ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte legate all'omicidio di Quentin Deranque, un giovane ucciso a Lione, a causa delle sue posizioni politiche. Bonelli ha diffuso un video in cui mostra minacce di morte che avrebbe ricevuto, accusando Salvini e altri esponenti di aver alimentato un clima di odio. Gravissimo leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l'immagine dell'efferato omicidio di Quentin ha dichiarato. Ci sentiamo bersagli. Poi un appello ai più giovani: Non ca ...