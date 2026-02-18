M’illumino di meno | anche per il 2026 BPER conferma il suo impegno
BPER Banca partecipa anche nel 2026 a “M’illumino di meno”, l’evento dedicato al risparmio energetico. La banca spegnerà le luci di alcune filiali e ridurrà l’illuminazione interna per sensibilizzare clienti e dipendenti sull’uso consapevole dell’energia. La scelta arriva in un momento in cui l’attenzione all’ambiente diventa sempre più centrale nel settore finanziario.
BPER Banca ha aderito anche quest’anno all’iniziativa “ M’illumino di meno ”, la Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita dal Parlamento con la Legge n. 342022. Per l’occasione, BPER ha spento le insegne del proprio Centro Direzionale di Modena e di 748 filiali sul territorio nazionale, ribadendo il proprio impegno verso la cultura della sostenibilità ambientale e delle tematiche ESG. L’edizione 2026, celebrata il 16 febbraio, ha portato con sé un messaggio innovativo: “ M’Illumino di Scienza ”, un invito a unire il risparmio energetico alla conoscenza scientifica per affrontare la crisi climatica.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sostenibilità, Bper aderisce a ‘M’illumino di meno’ anche nel 2026Bper Banca partecipa anche nel 2026 a ‘M’illumino di meno’ perché vuole sensibilizzare clienti e dipendenti sull’importanza di ridurre i consumi energetici.
