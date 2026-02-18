Milleproroghe | Sensi ' bene ok emendamento per moratoria su riconoscimento facciale'
Il senatore Sensi ha annunciato che, grazie a un emendamento approvato, la moratoria sull’uso del riconoscimento facciale nelle città italiane continuerà fino a dicembre 2027. La modifica, voluta da Marianna Madia, blocca temporaneamente l’impiego di queste tecnologie, che sollevano preoccupazioni sulla privacy. La decisione arriva dopo settimane di discussioni sulla regolamentazione delle telecamere intelligenti. La proroga permette di evitare l’introduzione immediata di sistemi di riconoscimento facciale in molte aree urbane. La misura riguarda tutte le città che avevano programmato l’installazione.
Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Grazie a Marianna Madia la moratoria sull'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale nelle nostre città resta in vigore fino a dicembre 2027. Una vittoria per il diritto e la libertà. Approvato in Commissione". Lo scrive Filippo Sensi del Pd sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Milleproroghe, Ordini infermieri: "Bene emendamento su deroghe incompatibilità"L'Ordine degli infermieri ha accolto con soddisfazione l'approvazione dell'emendamento al decreto Milleproroghe, deciso dalle commissioni della Camera, che permette agli infermieri pubblici di lavorare oltre l'orario senza rischiare incompatibilità.
