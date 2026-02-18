Milleproroghe | ok 130mila euro a Pietrelcina per accoglienza pellegrini

Via libera ad una spesa fino a 130mila euro al comune di Pietrelcina per sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e proseguire gli interventi per il miglioramento delle strutture di accoglienza dei visitatori e pellegrini. E' quanto prevede un emendamento riformulato al decreto milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Dalle opposizioni è stato fatto notare che le risorse vengono sottratte al comune di Napoli: l'emendamento prevede infatti che la copertura dell'intervento avvenga attingendo dai 6 milioni previsti dalla legge di bilancio per il fondo per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.