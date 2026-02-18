MilanoCortinabronzo dallo sci di fondo
Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nello sprint a tecnica libera a squadre a MilanoCortina, portando a casa un risultato importante dopo una gara combattuta. La coppia italiana ha dimostrato grande velocità e resistenza, riuscendo a superare avversari di alto livello e a salire sul podio. La medaglia arriva in un momento cruciale per lo sci di fondo italiano, che cerca di rafforzare la sua presenza nelle competizioni internazionali.
12.43 Elia Barp e Federico Pellegrino sono medaglia di bronzo nella gara sprint a tecnica libera a squadre dello sci di fondo. Gli azzurri hanno chiuso a 3"3 dalla Norvegia, oro con il fuoriclasse Johannes Klaebo ed Einar Hedegart. Argento agli Stati Uniti. Aostano, 35 anni, Pellegrino è il veterano del fondo azzurro. Al collo, ha già due argenti olimpici, nella sprint a Pyeongchang e a Pechino. E' stato campione del mondo a Lahti nel 2017. A medaglia al suo esordio olimpico Barp, 23enne bellunese.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Olimpiadi: Brignone e Vittozzi oro, l’Italia esulta tra sci alpino e biathlon. Bronzo anche nello sci di fondo.Federica Brignone e Lisa Vittozzi hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando entusiasmo tra gli italiani.
Milano-Cortina, Italia bronzo nella staffetta sci di fondo uominiL’Italia conquista il bronzo nella staffetta di sci di fondo uomini a Milano-Cortina, un risultato che segna il ritorno sul podio dopo vent’anni dalla vittoria a Torino 2006.
