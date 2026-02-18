Milano vince il primo match dei Play Off contro l' Olympiacos Piraeus

Milano ha battuto l'Olympiacos Piraeus nel primo incontro dei Play Off, una vittoria che nasce da una strategia efficace e da una buona condizione fisica. I giocatori milanesi hanno mostrato velocità e precisione, portando a casa il risultato in tre set senza grandi difficoltà. La partita si è svolta al PalaLido, dove i tifosi hanno riempito gli spalti per sostenere la squadra.

Una prestazione convincente e ben orchestrata fa sognare i tifosi della squadra milanese, capace di domare l'Olympiacos Piraeus in tre set pieni di ritmo e controllo. La vittoria, arrivata in poco più di un'ora, apre la serie di Play Off della CEV Champions League con grande autorevolezza e posiziona la formazione allenata da Lavarini in una condizione favorevole in vista del ritorno. La sfida si chiude con il punteggio 0-3, in set di 20-25, 21-25, 17-25. Milano entra in campo determinata, impone il proprio ritmo e gestisce i momenti decisivi delle tre frazioni. L'avvio della squadra di casa è incoraggiante, ma la Numia riparte con grande lucidità, ribaltando la situazione nel primo parziale grazie a una fase offensiva efficace e a una difesa ben ullinata a muro.