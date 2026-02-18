Milano risate in piazza | dal 18 febbraio il Clown Festival con spettacoli gratuiti e omaggio ai pionieri del circo

Milano ha annunciato il ritorno del Clown Festival, causato dall’interesse crescente per le arti circensi. Dal 18 al 21 febbraio, la città ospiterà spettacoli gratuiti e performance di clown provenienti da diverse nazioni. Le piazze principali si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto, con artisti che coinvolgeranno il pubblico con gags e acrobazie. L’evento rende omaggio ai pionieri del circo, presentando anche esposizioni di vecchi manifesti e memorabilia. La città si prepara a vivere quattro giorni di allegria e spettacoli in strada.

Milano si colora di risate: torna il Clown Festival con spettacoli gratuiti in città. Dal 18 al 21 febbraio 2026, Milano si prepara ad accogliere il ‘Milano Clown Festival’, quattro giorni di spettacoli gratuiti, performance circensi e momenti di condivisione che animeranno piazze e vie della città. L’evento, inserito nel calendario del Carnevale Ambrosiano, porta il nuovo circo e le arti di strada a portata di tutti, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle comunità locali. Un’inaugurazione festosa e un omaggio a Moriss e ai pionieri del circo italiano. L’edizione 2026 del festival prenderà il via mercoledì 18 febbraio con una parata lungo via Padova, un quartiere dinamico e multiculturale di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

