Milano e l’eredità dei Giochi parola all’assessore Sacchi | Il Pil crescerà dell’1,7% e la cultura sarà più ricca

Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura di Milano, afferma che i benefici delle Olimpiadi, che si sono appena conclusi, porteranno a una crescita del Pil dell’1,7% e a un arricchimento del patrimonio culturale della città. Sacchi ha spiegato che i lavori avviati per le nuove strutture sportive hanno già creato numerosi posti di lavoro, contribuendo a migliorare l’economia locale. Un esempio concreto è il miglioramento delle infrastrutture urbane, che renderanno più facile la vita quotidiana dei cittadini.

Milano, 18 febbraio 2026 – Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, le Olimpiadi partite con il botto, vanno verso la conclusione con buoni riscontri. Quale sarà il lascito culturale per la città? "Lasceranno diversi tipi di legacy. C'è un effetto, incontestabile, sull'indotto, per cui possiamo parlare di Olimpiadi dei numeri. Assolombarda ha sottolineato che c'è l'1,7% del Pil da attestare ai Cinque cerchi. Poi c'è un lascito che riguarda le strutture realizzate ad hoc. L'Arena Santa Giulia diventerà un luogo per i concerti e contribuirà ad arricchire la vita culturale della città.