Milano Cortina le gare di oggi | dallo slalom femminile allo short track con Sighel orari e dove vedere gli azzurri

Milano Cortina 2026 torna in scena oggi con una serie di competizioni che coinvolgono atleti italiani. Dopo aver conquistato l’oro nel pattinaggio di velocità a squadre, gli sportivi italiani si preparano per affrontare nuove sfide, tra cui lo slalom femminile e le gare di short track con Sighel. Gli appuntamenti sono pronti a partire in diversi orari, e gli appassionati possono seguire le gare in diretta.

(Adnkronos) – Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, gli italiani tornano in gara per dare la caccia a nuove medaglie, dopo lo straordinario oro nel pattinaggio di velocità inseguimento a squadre. Occhi puntati sullo slalom femminile, ma anche sullo short track in serata. Ecco orario, programma e dove vedere.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

