Milano Cortina le gare di oggi | dallo slalom femminile allo short track con Sighel orari e dove vedere gli azzurri

Milano Cortina 2026 torna in scena oggi con una serie di competizioni che coinvolgono atleti italiani. Dopo aver conquistato l’oro nel pattinaggio di velocità a squadre, gli sportivi italiani si preparano per affrontare nuove sfide, tra cui lo slalom femminile e le gare di short track con Sighel. Gli appuntamenti sono pronti a partire in diversi orari, e gli appassionati possono seguire le gare in diretta.