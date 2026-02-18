Milano Cortina la storia di Jake Canter | dieci anni fa ha rischiato di morire oggi è bronzo alle Olimpiadi

Jake Canter ha rischiato di perdere la vita dieci anni fa in un grave incidente durante una gara di snowboard. Oggi, invece, ha conquistato il bronzo ai Giochi di Milano Cortina, nella disciplina dello slopestyle. La sua vittoria dimostra la sua grande determinazione e la capacità di superare le difficoltà. Canter si è allenato duramente negli ultimi anni, affrontando numerosi ostacoli lungo il percorso. La medaglia di oggi rappresenta un traguardo importante per lui e per il movimento dello snowboard negli Stati Uniti.

(Adnkronos) – Dieci anni fa ha rischiato di morire. Oggi ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina nello snowboard, specialità slopestyle. È la storia di Jake Canter, snowboarder 22enne nato negli Stati Uniti, che dopo un quindicesimo posto nel big air, oggi mercoledì 18 febbraio, è salito sul podio ai Giochi Olimpici Invernali. Nel 2016, dopo un incidente, i medici dissero ai suoi genitori che avrebbe avuto il 20% di possibilità di sopravvivere.