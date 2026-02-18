Milano-Cortina la rete dedicata di Hpe è la più grande nella storia delle Olimpiadi

Milano-Cortina, la rete dedicata di Hpe, si conferma la più grande mai realizzata per le Olimpiadi. La struttura si estende su vaste aree e collega decine di installazioni sportive, garantendo una connessione stabile e veloce. Quella rete permette di trasmettere in tempo reale le storie di sport e passione dei partecipanti, offrendo un’esperienza senza interruzioni a milioni di spettatori. Per far funzionare tutto, sono stati gestiti e distribuiti enormi volumi di dati. La rete si prepara a sostenere un evento unico nel suo genere.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Per portare fuori dai siti di gara le storie di sport e passione che permeano l'esperienza olimpica di Milano-Cortina 2026, è necessaria un'enorme quantità di dati, distribuiti attraverso una rete in grado di garantire stabilità, capacità, prestazioni e scalabilità ai massimi livelli. Con oltre 3mila atleti impegnati in 116 eventi, tra 16 sport e 19 discipline, i Giochi Invernali raggiungono miliardi di spettatori in tutto il mondo. Con le due sedi principali distanti più di 400 chilometri, è necessario collegare un'enorme quantità di dispositivi di organizzatori, atleti, media e tifosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina, la rete dedicata di Hpe è la più grande nella storia delle Olimpiadi Da Chamonix a Pechino fino a Milano Cortina: la storia delle Olimpiadi invernaliLe Olimpiadi invernali sono passate da un evento locale a un appuntamento globale. Le medaglie delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono le più preziose della storia#Milano-Cortina 2026 || Le medaglie dei prossimi Giochi olimpici sono destinate a essere le più costose di sempre. #MilanoCortina2026, com'è stata la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 dà vita nei territori a una rete di Media Centre dedicati al racconto dei Giochi; FiberCop al fianco di Milano Cortina 2026 per la rete digitale dei Giochi; Milano Cortina 2026: così Hpe ridisegna la rete olimpica più diffusa di sempre; Rai Radio1 rete olimpica: il racconto di Milano-Cortina 2026 minuto per minuto. Milano-Cortina, la rete dedicata di Hpe è la più grande nella storia delle OlimpiadiBassoli, ‘contribuiamo a scrivere una pagina importante di questi Giochi, per la prima volta diffusi su un territorio così ampio’ ... adnkronos.com Milano-Cortina: la rete Hpe per le Olimpiadi più diffuse sul territorio(Adnkronos) - Per portare fuori dai siti di gara le storie di sport e passione che permeano l'esperienza olimpica di Milano-Cortina 2026, è necessaria un'enorme quantità di dati, distribuiti attravers ... msn.com MILANO CORTINA | Dai rappresentanti del Cio "è un diluvio, un'onda di complimenti" per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo ha affermato il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò a margine di un evento a Ca facebook #Olimpiadi , il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, #Malagò, a margine di un evento a Casa Italia: siamo felicissimi, un successo di organizzazione e sportivo - #OlimpiadiInvernali #MilanoCortinaOlympics2026 x.com