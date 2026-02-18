milano cortina il programma delle gare di oggi 18 febbraio

Oggi, a Milano-Cortina, si disputa il quindicesimo giorno di gare, e l’Italia spera di portare a casa una medaglia nello short track. La finale della staffetta rappresenta una grande occasione per gli atleti azzurri di salire sul podio. La competizione si svolge sul ghiaccio di Cortina, attirando tanti spettatori e appassionati.

Rinnovate ambizioni di medaglia per l'Italia nel day-15 delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La spedizione azzurra punta forte soprattutto sullo short track, con due gare da potenziale podio. La staffetta femminile e i 500m uomini. Il quartetto azzurro (Fontana, Confortola, Betti e Arianna Sighel) è in finale A e sfiderà Corea, Canada e Paesi Bassi per le medaglie.

