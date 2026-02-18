Milano Cortina il programma delle gare di oggi 18 febbraio
Oggi, a Milano-Cortina, si disputa il quindicesimo giorno di gare, e l’Italia spera di portare a casa una medaglia nello short track. La finale della staffetta rappresenta una grande occasione per gli atleti azzurri di salire sul podio. La competizione si svolge sul ghiaccio di Cortina, attirando tanti spettatori e appassionati.
Quindicesimo giorno di gara a Milano-Cortina. Grandi ambizioni di medaglia per l’Italia nello short track con la finale della staffetta. Quindicesimo giorno di gara a Milano-Cortina. Grandi ambizioni di medaglia per l’Italia nello short track con la finale della staffetta femminile Rinnovate ambizioni di medaglia per l’Italia nel day-15 delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La spedizione azzurra punta forte soprattutto sullo short track, con due gare da potenziale podio. La staffetta femminile e i 500m uomini. Il quartetto azzurro (Fontana, Confortola, Betti e Arianna Sighel) è in finale A e sfiderà Corea, Canada e Paesi Bassi per le medaglie. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (18 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, mercoledì 18 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 assegnano otto medaglie, coinvolgendo diverse discipline.
Leggi anche: Milano-Cortina, il programma di oggi, mercoledì 18 febbraio
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutte le gare in diretta su Eurosport
Argomenti discussi: Italiani in gara oggi 15 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi, il programma di lunedì 16 febbraio; Italiani in gara domani 15 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Italiani in gara oggi 14 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 18 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEdizione storica per la spedizione azzurra che non ha intenzione di fermarsi e sogna in grande davanti ai propri tifosi ... tuttosport.com
Olimpiadi Milano Cortina, le gare da non perdere il 18 febbraioSperanze su Federico Pellegrino, Pietro Sighel e le stelle del biathlon femminile, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. tg.la7.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 18 febbraio in Valtellina facebook
Milano-Cortina, oro per Ghiotto, Giovannini e Malfatti nell’inseguimento a squadre vent’anni dopo x.com