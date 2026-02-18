Milano-Cortina Flora Tabanelli cresciuta proprio come i bimbi della famiglia nel bosco

Flora Tabanelli ha deciso di vivere nel bosco, una scelta che potrebbe attirare l’attenzione dei giudici. La giovane, cresciuta tra gli alberi come i bambini della sua famiglia, ha lasciato la città per immergersi nella natura. La sua vita semplice e isolata ha già suscitato curiosità e domande legali, soprattutto in un momento in cui si discute di nuovi modelli di vita.

"Abito nel bosco". Chissà se i giudici chiederanno conto anche a Flora Tabanelli della sua scelta di vita. A 18 anni ha appena vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nello sci acrobatico, stupendo l'Italia e diventando uno dei volti da copertina di questi Giochi indimenticabili. Come molti atleti di sport di nicchia e per certi versi "estremi", anche nella vita di tutti i giorni è un po' una "irregolare". Viene da Bologna, vive sugli Appennini modenesi, ha sciabolato la bottiglia dopo il trionfo usando uno sci. Peraltro ha gareggiato con un crociato rotto, impresa stile Lindsey Vonn ma con finale decisamente più fortunato.