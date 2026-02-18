Conti e Macii affermano di aver superato con maturità il momento difficile causato dalla rottura tra di loro. Dopo un anno di tensioni e riassestamenti, i due atleti dichiarano di sentirsi più forti di prima. Hanno affrontato sfide personali e sportive, riorganizzando la loro collaborazione. Ora sono pronti a tornare in pista con entusiasmo, dimostrando di aver imparato dai momenti complicati. La loro determinazione si riflette nella volontà di ripartire con più energia e convinzione.

"Ci vuole tanta maturità e penso che l'abbiamo dimostrato, abbiamo avuto sicuramente un anno molto difficile di riassestamento dei nostri equilibri che però ci ha portato a essere ancora più in alto. Abbiamo un bellissimo rapporto adesso, ci sosteniamo molto di più, anche le discussioni sono molte meno. Penso che alla base di tutto ci sia bisogno di una grande maturità e voglia di far andare bene le cose". Lo ha detto Sara Conti, bronzo nel pattinaggio di figura conquistato con il team italiano ai Giochi di Milano Cortina, a margine della visita a Casa Italia. L'azzurra ha gareggiato, tra gli altri, con il compagno di squadra Nicolò Macii, con cui fino al 2023 ha condiviso anche una relazione.

© Lapresse.it - Milano Cortina, Conti e Macii: "Superata rottura con maturità, ora più forti di prima"

