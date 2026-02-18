Eileen Gu, 23 anni, originaria di San Francisco, ha attirato l’attenzione nel villaggio olimpico di Milano-Cortina per il suo fascino e la sua presenza carismatica. La giovane, che combina il ruolo di studentessa, modella e icona pop, si distingue non solo per le sue skill sulla neve, ma anche per il suo stile e la sua personalità. È nata da madre cinese e padre americano, e questa doppia identità si riflette nelle sue scelte e nel modo in cui si presenta davanti ai media. Durante le competizioni, la sua figura ha già fatto parlare di sé anche al di fuori del contesto sportivo.

Studentessa, modella, icona pop. Eileen Gu, 23 anni, nata a San Francisco da madre cinese e padre americano, non è soltanto un’atleta: è un racconto contemporaneo che attraversa sport, moda, identità e geopolitica, diventando qualcosa di più ampio del gesto tecnico e del risultato. Ai Giochi di Milano Cortina ha già messo al collo due medaglie d’argento, slopestyle e big air, e adesso guarda all’ halfpipe, dove proverà a difendere l’oro conquistato quattro anni fa a Pechino. Sarebbe la terza medaglia di questa Olimpiade, l’ennesimo tassello di una carriera che continua a sfuggire alle definizioni tradizionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, chi è Eileen: la più corteggiata del villaggio olimpico

