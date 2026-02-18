Milano Cortina bronzo Italia nella sprint a squadre | Klaebo verso la leggenda

Durante la gara di Milano Cortina, l’Italia di sci di fondo maschile ha ottenuto il bronzo nella sprint a squadre, grazie alle prestazioni di Elia Barp e Federico Pellegrino. La coppia azzurra ha corso con grinta, superando avversari di alto livello e conquistando un piazzamento che mancava da tempo. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo, che ha messo alla prova le capacità degli atleti. La medaglia rappresenta un risultato importante per lo sport italiano in questa disciplina. Ora, i due atleti si preparano per la prossima sfida.

L’Italia dello sci di fondo maschile conquista il bronzo nella sprint a squadre a tecnica libera grazie alla coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino Ancora una medaglia, ancora un’esultanza azzurra. L’Italia dello sci di fondo maschile conquista il bronzo nella sprint a squadre a tecnica libera grazie alla coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, protagonisti di una gara solida e combattuta fino agli ultimi metri. Davanti a tutti, come da pronostico, la Norvegia del fenomeno Johannes Høsflot Klæbo, sempre più dominatore assoluto di questa edizione dei Giochi. Argento agli Stati Uniti, capaci di inserirsi nella lotta per il secondo posto e spezzare i piani azzurri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina, bronzo Italia nella sprint a squadre: Klaebo verso la leggenda Barp-Pellegrino, bronzo nella sprint di sci di fondo: 25esima medaglia per l'Italia a Milano Cortina 2026Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella sprint di sci di fondo, portando l’Italia alla 25esima medaglia a Milano Cortina 2026. Show di Pellegrino e Barp: l’Italia è bronzo nella Team Sprint dello sci di fondo. Quinto oro per l’alieno KlaeboPellegrino e Barp portano l’Italia sul podio nella Team Sprint di sci di fondo, un risultato arrivato dopo una forte battaglia con le altre squadre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un bronzo che vale oro: l’Italia del pattinaggio di figura sbanca la Milano Ice Skating Arena, È il coronamento di un sogno • Milano Cortina 2026; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Cinque medaglie di bronzo per l'Italia, argento nel biathlon; Milano Cortina: bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross. Milano Cortina, risultati di oggi: bronzo nella team sprint di fondo maschileContinuano i Giochi invernali. In questa giornata, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon e sullo slalom di sci alpino femminile. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ... tg24.sky.it Olimpiadi in diretta LIVE, Italia bronzo nella Team sprint uomini: oggi Italia-Canada di curling, Vittozzi e Wiever per l’oro nel biathlonGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it L'Italia del fondo conquista la medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno chiuso al terzo posto alle spalle della Norvegia di Klaebo al quinto oro di queste Olimpiadi e agli Stati Uniti. È la facebook Milano-Cortina, oro per Ghiotto, Giovannini e Malfatti nell’inseguimento a squadre vent’anni dopo x.com