Milano-Cortina bronzo Italia nella sprint a squadre di sci di fondo | Pellegrino-Barp sul podio in Val di Fiemme

Federico Pellegrino e la squadra italiana conquistano il bronzo nella sprint a squadre di sci di fondo a Milano-Cortina. La gara si è svolta in Val di Fiemme, dove gli atleti italiani hanno dimostrato grande velocità e tenacia. Pellegrino ha spinto forte fino all’ultimo tratto, aiutando il team a salire sul podio. La medaglia di bronzo rappresenta il secondo riconoscimento per l’Italia in questa disciplina ai Giochi di Milano-Cortina. La competizione prosegue con entusiasmo e determinazione.

Bronzo bis per Federico Pellegrino a Milano Cortina. L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella sprint tecnica libera a squadre maschile di sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina. Sul circuito olimpico del Lago di Tesero, in Val di Fiemme, la coppia azzurra formata da Federico Pellegrino ed Elia Barp ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 3”3 dal tempo vincente di 18:28.9. L’oro è andato alla Norvegia con Einar Hedegart e Johannes Hoesflot Klaebo, mentre l’argento è stato conquistato dagli Stati Uniti con Ben Ogden e Gus Schumacher. Per l’Italia si tratta della 25ª medaglia ai Giochi, che conferma il Team azzurro ai vertici del medagliere, mentre la Norvegia sale a quota 32. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Milano-Cortina, bronzo Italia nella sprint a squadre di sci di fondo: Pellegrino-Barp sul podio in Val di Fiemme Barp-Pellegrino, bronzo nella sprint di sci di fondo: 25esima medaglia per l'Italia a Milano Cortina 2026Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella sprint di sci di fondo, portando l’Italia alla 25esima medaglia a Milano Cortina 2026. Milano Cortina, sci di fondo: l’Italia vince il bronzo nel Team sprint con Barp-PellegrinoDurante i Giochi di Milano-Cortina, Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella staffetta di sci di fondo, portando l’Italia a un totale di 25 medaglie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Michela Moioli bronzo nello snowboard; Milano Cortina: bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross. Milano Cortina: Abodi 'bronzo Barp-Pellegrino conferma Italia tra migliori al mondo'(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Generoso il lago di Tesero, scenografia meravigliosa dello sci di fondo che arricchisce il medagliere dell'Italia, siamo a 25 e non finisce qui. Spettacolare bronzo di Elia Ba ... tuttosport.com Olimpiadi in diretta LIVE, Italia bronzo nella Team sprint uomini: oggi Italia-Canada di curling, Vittozzi e Wiever per l’oro nel biathlonGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it MILANO CORTINA | Dai rappresentanti del Cio "è un diluvio, un'onda di complimenti" per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo ha affermato il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò a margine di un evento a Ca facebook #Olimpiadi , il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, #Malagò, a margine di un evento a Casa Italia: siamo felicissimi, un successo di organizzazione e sportivo - #OlimpiadiInvernali #MilanoCortinaOlympics2026 x.com