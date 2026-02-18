Milano-Cortina bronzo da sci di fondo

Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella gara di sci di fondo a Milano-Cortina, portando a casa la medaglia grazie alla loro velocità nella sprint a tecnica libera. La competizione si è svolta questa mattina e i due atleti hanno superato avversari di alto livello, dimostrando grande determinazione sulla neve.

12.43 Elia Barp e Federico Pellegrino sono medaglia di bronzo nella gara sprint a tecnica libera a squadre dello sci di fondo. Gli azzurri hanno chiuso a 3"3 dalla Norvegia, oro con il fuoriclasse Johannes Klaebo ed Einar Hedegart. Argento agli Stati Uniti. Aostano, 35 anni, Pellegrino è il veterano del fondo azzurro. Al collo, ha già due argenti olimpici, nella sprint a Pyeongchang e a Pechino. E' stato campione del mondo a Lahti nel 2017. A medaglia al suo esordio olimpico Barp, 23enne bellunese.