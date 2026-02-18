Milano Cortina azzurri ancora a caccia di medaglie – La diretta

Milano Cortina, la squadra azzurra di pattinaggio di velocità ha conquistato un oro che ha acceso l’entusiasmo, spingendo gli italiani a seguire con attenzione le gare di mercoledì 18 febbraio, nel giorno in cui gli atleti tornano in pista per puntare a nuove medaglie.

(Adnkronos) – Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026 oggi, mercoledì 18 febbraio, con gli italiani che tornano in gara per dare la caccia a nuove medaglie, dopo lo straordinario oro nel pattinaggio di velocità inseguimento a squadre. Occhi puntati sullo slalom femminile, ma anche sullo short track in serata. L'Italia ha così conquistato fino a ora ben 24 medaglie in queste Olimpiadi. L'ultima ieri con la squadra dell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità, composta da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, che ha conquistato l'oro (il nono per l?italia) battendo in finale gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Milano-Cortina, Franzoni e la Vittozzi: gli azzurri in gara oggi a caccia di medaglieGli atleti italiani scendono in pista oggi a Milano Cortina, sperando di portare a casa altre medaglie.

Milano-Cortina, San Valentino nero: gli azzurri floppano. Rimandata la caccia al record di medaglieA Milano-Cortina, il giorno di San Valentino si trasforma in un disastro per gli atleti italiani e stranieri: Vinatzer e Franzoni non salgono sul podio, mentre Malinin, considerato uno dei favoriti, cade durante la performance.

