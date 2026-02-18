Milano Cortina argento Italia in staffetta femminile short track

La staffetta femminile di short track ha conquistato l’argento a Milano Cortina, spinta da errori di alcune rivali. La gara si è conclusa con l’Italia tra le prime, superando le aspettative di molti spettatori. La squadra azzurra ha dimostrato grande velocità e determinazione, portando a casa un risultato che fa entusiasmo. La medaglia arriva in un momento di grande attesa, mentre gli atleti si preparano per le prossime sfide. La competizione continua con altri eventi in programma questa settimana.

(Adnkronos) – Ancora una medaglia italiana dallo short track: è l'argento della staffetta femminile, davanti alla premier Giorgia Meloni. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l'impresa è targata Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel. Una seconda posizione conquistata alla fine della gara da 27 giri, in cui le azzurre sono state a lungo quarte. Oro alla Corea del Sud, bronzo per il Canada e medaglia di legno per l'Olanda. Tra gli spettatori, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha lungamente applaudito la staffetta azzurra. La premier seduta sugli spalti ha scattato foto alle atlete, poi le ha applaudite una a una, prima del via della gara.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

