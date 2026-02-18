Milano Cortina 2026 va veloce l’Italia della staffetta femminile dello short track | è argento nei 3000 metri

L’Italia dello short track femminile conquista un argento nei 3000 metri, a causa di una gara intensa e ben orchestrata. Le atlete italiane hanno mantenuto alta la concentrazione, eseguendo strategie rapide e precise in pista. La squadra si è battuta con determinazione, superando avversarie di livello mondiale. La medaglia arriva dopo una corsa combattuta, dimostrando la crescita del movimento italiano nello sport. La gara si è svolta davanti a un pubblico entusiasta, che ha applaudito ogni passaggio delle atlete italiane. La corsa per il podio continua con entusiasmo.

Milano, 18 febbraio 2026 – Testa, tattica e concentrazione. Condite ad alte velocità in pista. In questo modo l’Italia dello Short Track Femminile si prende l’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le staffettiste tricolori hanno dato battaglia e hanno lanciato il cuore oltre l’ostacolo, fino al taglio del traguardo. Le Azzurre della staffetta sono salite sul secondo gradino del podio nei 3000 metri e hanno aggiunto un’altra preziosa medaglia nella bacheca da record dell’Italia Team. A scrivere di nuovo la storia sono state Elisa Confortola, Gloria Ioratti, Arianna Sighel, Chiara Betti e Arianna Fontana, ultima frazionista di gara.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

