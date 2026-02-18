Milano Cortina 2026 Team Sprint di bronzo | Pellegrino-Barp fanno 25 medaglie per l’Italia

Il team sprint di sci di fondo ha regalato all’Italia la sua venticinquesima medaglia a Milano Cortina 2026, grazie a Pellegrino e Barp che hanno conquistato il bronzo. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, attirando l’attenzione di tanti tifosi. I due atleti hanno mostrato grande determinazione nella finale, portando a casa il podio dopo una corsa intensa. Questa medaglia si aggiunge alle altre vinte dagli azzurri in questa edizione olimpica, consolidando il loro successo nelle discipline invernali. La gara si è appena conclusa, lasciando il pubblico emozionato.

MilanoCortina, 17 febbraio 2026 – La medaglia numero 25 per l’Italia Team arriva dallo sci di fondo che fa bis alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il Team Sprint Azzurro Maschile in Tecnica Libera, composto da Federico Pellegrino (Fiamme Oro) e Elia Barp (Fiamme Gialle) mettono al collo la medaglia di bronzo, in una gara combattuta fino al traguardo. Per Pellegrino e Barp è il secondo podio in competizione e il bronzo numero due sul Lago di Tesero. E in bacheca Pellegrino conserva, in totale, 4 medaglie olimpiche (un argento in sprint indviduale sia a PyeongChang 2018, che a Pechino 2022, si aggiungono dunque le due vinte a Milano Cortina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Team Sprint, bronzo storico per l’Italia: Barp-Pellegrino sul podio a Milano-Cortina 2026L’Italia conquista il suo primo bronzo nella gara di sprint a squadre a Milano-Cortina 2026, un risultato che rimarrà nella storia dello sci di fondo azzurro. Milano Cortina, sci di fondo: l’Italia vince il bronzo nel Team sprint con Barp-PellegrinoDurante i Giochi di Milano-Cortina, Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella staffetta di sci di fondo, portando l’Italia a un totale di 25 medaglie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un bronzo che vale oro: l’Italia del pattinaggio di figura sbanca la Milano Ice Skating Arena, È il coronamento di un sogno • Milano Cortina 2026; Pista Lunga, Milano Cortina 2026: miglior tempo per il Team Pursuit nelle qualificazioni; Milano Cortina 2026, curling: Usa-Italia 9-8, gli azzurri si giocano il bronzo contro gli inglesi; L'Italia del pattinaggio di velocità va... all'inseguimento di una medaglia a Milano Cortina 2026: la team pursuit fa gruppo in gara e fuori. Milano Cortina, risultati di oggi: bronzo nella team sprint di fondo maschileContinuano i Giochi invernali. In questa giornata, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon e sullo slalom di sci alpino femminile. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ... tg24.sky.it Olimpiadi in diretta LIVE, Italia bronzo nella Team sprint uomini: oggi Italia-Canada di curling, Vittozzi e Wiever per l’oro nel biathlonGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it L'Italia del fondo conquista la medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno chiuso al terzo posto alle spalle della Norvegia di Klaebo al quinto oro di queste Olimpiadi e agli Stati Uniti. È la facebook Milano-Cortina 2026: la coppia dell'Italia formata dal finanziere Elia Barp e dal poliziotto Federico Pellegrino conquista una storica medaglia di bronzo nella team sprint a tecnica libera di fondo! x.com