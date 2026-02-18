Milano Cortina 2026 il programma di oggi 18 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Oggi, 18 febbraio 2026, a Milano e Cortina si svolge l’undicesimo giorno di competizioni ai Giochi Olimpici. Gli atleti italiani scendono in pista per conquistare nuove medaglie, dopo aver ottenuto un oro storico nel pattinaggio di velocità. La giornata si preannuncia intensa, con diverse discipline in programma e la possibilità di seguirle in diretta tv e streaming.

MilanoCortina, 18 febbraio 2026 – Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Mercoledì 18 febbraio, gli italiani tornano in gara per dare la caccia a nuove medaglie, dopo lo straordinario oro nel pattinaggio di velocità inseguimento a squadre. Occhi puntati sullo slalom femminile, ma anche sullo short track in serata. Ecco orario, programma e dove vedere gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi invernali. Milano Cortina, italiani in gara . Ecco il programma di domani e gli italiani in gara a Milano Cortina 2026: 9 combinata nordica – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)